アゼアス <3161> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比43.6％減の1億2300万円に落ち込み、通期計画の3億円に対する進捗率は41.0％にとどまり、5年平均の76.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常損益は1億7700万円の黒字(前年同期は100万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.9％減の1億0200万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.5％→4.6％に悪化した。



