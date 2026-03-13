焼肉坂井ホールディングス <2694> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は0.5円(前期は0.5円)実施する方針とした。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付け、将来の事業拡大に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、安定した配当を維持していくことを基本方針としております。2026年３月期末における配当予想につきましては、2026年２月13日公表の「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」にて事業環境の先行きが不透明であることから未定としておりましたが、上記の基本方針のもと、当期の業績動向及び財務状況等を勘案し、１株当たり0.5円に決定いたしました。

