ライブが実施される３月１３日からの３日間は、送迎の車で混雑が予想されるため、プレミストドームの周辺では交通規制が実施されます。



通常は「駐車禁止」の道路ですが、ライブが開催される３日間は「駐停車禁止」の規制に変更されます。



警察は来場者に対し、公共交通機関を利用するように協力を呼びかけています。

鉄道やバスでも対応がとられています。



地下鉄東豊線は、１３日午後３時から午後６時台など毎時３本から５本の増便です。





また、ＪＲは札幌・旭川間で臨時特急を運行します。旭川に宿泊する人や沿線からライブに参加してもその日のうちに帰れるように、通常の最終特急より遅い時間に札幌駅を発車します。さらに、プレミストドームと新千歳空港を直接結ぶ臨時バスも運行するということです。

ＡＮＡは１４日から１６日の間、東京・札幌間であわせて５便の臨時便を運航します。



ピーチは１３日から１６日の間、関西・札幌間であわせて６便を増便しました。



その中には深夜２時発の深夜便も。



ピーチは深夜便の運航で、現地での宿泊確保が難しい場合や翌日に予定を控えている場合でも時間を最大限活用できるとしています。