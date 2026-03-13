¡Ú ºäËÜ¾»¹Ô ¡Û¸åÇÚ¡¦¾¾ºêÍ´²ð¤Î·Î¸Å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡¡¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Ç¤Ï¡Ö°ìÅÙÇ¾¤ß¤½Êø²õ¡×¤Î¶ìÆ®
ºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¤µ¤ó¡¢¾¾ºêÍ´²ð¤µ¤ó¡¢Âí¼·³¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ö¡Ø¤ë¤Ä¤Ü The Crucible¡Ù¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¡õ½éÆüÁ°²ñ¸«¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·àºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¡¢1692Ç¯¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥»¥¤¥é¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ëâ½÷ºÛÈ½¤òÂêºà¤Ë¡¢½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ä¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¶ò¤«¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤òºäËÜ¤µ¤ó¡¢Èà¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥×¥í¥¯¥¿¡¼Ìò¤òÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ëËÒ»ÕÌò¤ò¾¾ºê¤µ¤ó¡¢Ëâ½÷ºÛÈ½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ë¾¯½÷¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÌò¤òÂí¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Á´°÷¤¬½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëºäËÜ¤µ¤ó¤È¤ÎÇ°´ê¤Î½é¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢à¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Çá¤ÈÅú¤¨¡¢àËÍ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©á¤È¼«¤é¼ÁÌä¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢à½é¤á¤Ï¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¾¾ºê¤¬¤ä¤ë¥Ø¥¤¥ëËÒ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç·Î¸Å¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢à¤³¤ì¡¢Âç¤¤¤µ»ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢à¡ÊºÇ½é¤Ï¡ËÉÝ¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éá¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºîÉÊ¡¦Ìò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æà¥«¥Ã¥±¡¼¤Ã¤¹¡ªËÍ¤â¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È²óÅú¡£
¤½¤ó¤ÊÃæºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢à·Î¸Å½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿á¤È¾¾ºê¤µ¤ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤òË½Ïª¤·¡¢àÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©á¤È¾¾ºê¤µ¤ó¤¬Ê¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤äÂí¤µ¤óÃ£¤âð÷¤¤Ê¤¬¤éàÁá¤«¤Ã¤¿á¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¡¢ÏÂµ¤é½¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¤Î¤Çá¤ÈÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢àÆü¾ï²ñÏÃ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¹þ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¡¢Çº¤ß¡¢°ìÅÙÇ¾¤ß¤½¤¬Êø²õ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êá¤È¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÅÇÏª¡£
¤½¤ó¤Ê¶ìÆ®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âºî¤ê¾å¤²¤¿º£ºî¡£ºÇ¸å¤ËºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢à½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¶²¤í¤·¤µ¡¢ÉÝ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÎÉ¿´¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥ÞÅª¤Ë¤Ï½Å¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤ËÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
