新年度予算案　今夜にも衆院通過へ　異例の“短縮”審議に野党が反発　自民内から“決定的な決裂”に懸念も

衆議院では、高市総理大臣が目指す新年度予算案の年度内成立に野党側が反発を強めています。

与党側はこのあと予算委員会で予算案を可決し、13日夜に衆議院を通過させる方針です。

国会内からフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。

13日中の衆議院通過という強硬姿勢を貫く与党に対する野党側の反発により、予算委員会は予定より6時間以上遅れ、午後3時に始まりました。

中道改革連合・長妻議員：

これだけ短い期間で予算を成立をさせると、もう前例としないということをお約束をいただけませんか。

高市首相：

予算委員会の運びというのは国会でお決めいただくことですから、年度内に成立をさせていただけるように国会での審議に誠実に対応しているつもり。

衆議院の予算委員会は午後3時から始まり、これに先立ち行われた本会議では、「審議時間が足りない」などとする野党側が提出した予算委員長への解任決議案が否決されました。

このあと、衆議院では4分の3の議席を持つ与党が予算案を賛成多数で可決させたあと、13日の夜遅くに本会議で衆議院を通過させる見通しです。

年度内成立を目指すため、例年70から80時間とされる審議時間を、59時間程度と短縮させて可決させる異例の展開となっています。

――来週からは少数与党の状況が続く参議院での審議となりますが、残り半月で年度内成立はできるんでしょうか？

参院では数が足りないため、野党との決定的な決裂に自民党内からは懸念が相次いでいます。

当初、自民党は、国民民主党の協力を得る道を模索していましが、与党内から「信用できない」との見方があがり、採決の強行に踏み切った形です。

カギをにぎる国民民主との決裂で野党とは全面対決の様相となり、自民党は午前中に立憲民主党に対し週明けから参議院で審議を始めたいと求めましたが、早速「難しい」と反発されています。

こうした状況の中、年度内成立は現時点で不透明な情勢となっています。