フジ三上真奈アナ産休へ、オフショット連投にファン歓喜も“退社ラッシュ”の局には「応援します」の声

3月12日、フジテレビの三上真奈アナウンサーが自身のInstagramを更新。同局のアナウンサーが次々と退社するなか、出演した番組衣装を着たオフショットを一気に大量投稿し、ファンから声援があがっている。

三上アナは2月19日に第1子妊娠を発表したばかり。2月28日には《最近のみかみはとにかく食欲と戦う日々です》などとつづり、横浜中華街で“爆食”する姿を報告していたが、それ以来の投稿となる。

《最近の衣装さんたち ちなみに私服はひたすら花粉が付きづらいものを着用してます #ノンストップ！》とつづり、14枚の番組衣装を一気に披露した。

三上アナは早稲田大学商学部を卒業後の2013年4月にフジテレビに入社。「ミカパン」の愛称で親しまれ、2018年4月からは朝の情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）のMCを3期先輩の山崎夕貴アナウンサーから引き継ぎ、現在もバナナマンの設楽統とともにMCを務めている。私生活では2021年1月に一般男性と結婚しており、今後は体調を見ながら産休に入る予定という。

三上アナが今後産休・育休に入ることで懸念されているのが、アナウンサー不足だ。

スポーツ紙記者が言う。

「フジテレビでは、3月12日に小澤陽子アナウンサーと勝野健アナウンサーがそれぞれのInstagramで退社することを発表したばかり。小澤アナは6月、勝野アナは3月退社予定です。同局では、アナウンサーの流出が続いています。2025年3月には椿原慶子アナ、永島優美アナ、西岡孝洋アナが退社し、同年6月には岸本理沙アナ、同年12月には藤本万梨乃アナが退社するなど、若手からベテランまでの退社ラッシュが起きている状況です」

そうした事情もあるせいか、コメント欄には

《三上さん！かわいいー！》

《お身体お大事に まじ、赤ちゃん 楽しみです》

といった三上アナへの声援とともに、

《これからもフジテレビを応援し続けます！》

と局について言及する声も寄せられている。

「産休・育休の期間は人によってまちまちですが、フジテレビのアナウンサーでは、2025年3月に復職した山崎夕貴アナ、同年2月に復職した宮澤智アナはともに1年7カ月でした。小澤アナは2023年12月から産休に入り、2024年2月に長女を出産しましたが、同年5月から復職しています。“ショーパン”こと生野陽子アナは、第1子のときは2019年4月に産休に入り、同年10月に復帰。第2子のときは2021年6月に産休に入り、2022年4月に復職しています。ですから、三上アナの場合も半年から1年半ほどの休業となるのではないでしょうか」（同前）

さらに追い打ちをかけるのが、4月期の番組改編だ。谷原章介MCの『サン！シャイン』終了に伴い、『ノンストップ！』の枠が前倒しで拡大。三上アナの産休入りが迫るなかでの放送時間延長は、現場の負担をさらに重くすることが懸念される。

「『サン！シャイン』は午前8時14分から9時50分まで放送されています。4月以降は、新しい番組は始めず、『めざましテレビ』と『ノンストップ!』の放送時間を拡大することで対応します。現在、『ノンストップ!』は午前9時50分から始まりますが、4月期から前倒しの9時となり、終了時間はこれまでと同じ11時半のため、約1時間拡大します。

三上アナが産休に入るタイミングも、その4月ごろになるかもしれません。三上アナはトーク力に定評があるため、彼女を引き継ぐアナウンサーの負担は大きくなるはずです」

三上アナは2022年12月の本誌「Smart FLASH」のインタビューで、自身の仕事に対する姿勢について「私は目標を立ててそこを目指すというより、今、目の前にあることを全力で頑張るタイプなので、これからもいただいたお仕事を一生懸命やっていきたいと思っています」と語っていた。

今、三上アナは、産休に入るまで全力投球をする気持ちなのかもしれない。