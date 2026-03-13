俳優の勝地涼（３９）が１３日、都内で舞台「ＮＯＲＡ」（ティモフェイ・クリャービン演出、７月に東京芸術劇場プレイハウス）の製作発表に出席した。

イプセンの名作「人形の家」をスマホ中心の現代に移して描く異色作で、勝地は主人公ノラ（黒木華）の夫を演じる。出演者が演出家と対面するのはこの日が初めてだったが「リモートでのオーディションではクリスマスの思い出とか聞かれ、たわいない話をしていた。なので、受かる受からないとか全然（手応えが）分からなくて。受かったものの、なぜ受かったのか分からない」と勝地は不思議でたまらない様子。

演出を手がけるクリャービン氏は１９８４年ロシア生まれで、現在ドイツを拠点にヨーロッパで最も注目される演出家の一人といわれる。同氏は今回決まった出演者に対して「自分は直感に忠実な演出家。それにほとんど裏切られたことがないから、直感を信じている」といい、「出演者とは互いに理解し合え、面白い仕事ができるだろう。これから始まる７週間の稽古は仕事だと思っていない。私の人生の一部だ」と話した。