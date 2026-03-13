政府は13日、女性の活躍を推進するための基本計画を閣議決定しました。現在は公的証明書に旧姓を表記したい場合、結婚後の姓と旧姓の「併記」しか許されていませんが、旧姓のみを記す「単記」も許可するよう法制化を検討することが盛り込まれています。

政府は13日、2026年度から5年間取り組む、女性活躍などを推進するための方針や目標を示す「第6次男女共同参画基本計画」を閣議決定しました。

基本計画には、公的証明書に結婚後の姓と旧姓の「併記」だけでなく、旧姓のみの「単記」も可能とするように、法制化も含めた基盤整備を検討すると盛り込まれ、旧姓使用の更なる拡大やその周知に取り組むことも明記されました。

現在、身分証明書として使われるパスポートやマイナンバーカードなどに、結婚前の旧姓を表記したい場合は、結婚後の戸籍名と併記する形しか認められていません。これについては、旧姓を使って働いている女性などから、混乱を招くので旧姓のみを表記したいという声があがっていました。なお、旧姓の「単記」をどの公的証明書で可能にするのかはまだわかっていません。

13日の定例会見で、黄川田男女共同参画担当相は、「旧氏（姓）使用を法制化することによって、旧氏の単記も可能とすることを含めた取り組みが一層進めば、婚姻などによる氏の変更によって、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができる」と話しました。

現在の民法では結婚に際して、夫か妻どちらかが姓を変えて同じ姓にすることが義務付けられていますが、夫婦同姓を望む人もいれば、旧姓を使い続けるために別姓にしたい人もいるとして、「夫婦別姓」も選べる仕組み「選択的夫婦別姓」制度の導入を求める声があります。

今回の基本計画には、こうした抜本的な見直しは盛り込まれず、旧姓の「単記」を可能にするよう検討するとしたことについて、「選択的夫婦別姓」制度の導入を主張してきた連合の芳野友子会長は「旧氏使用拡大の法制化という極めて重要な論点について、男女共同参画会議、専門調査会での審議を経ずに政権の意向が反映されたことは、専門的知見を踏まえた民主的合意形成の軽視」だとし、政府の対応に抗議するコメントを発表しました。