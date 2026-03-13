NTTドコモは、オンライン専用プラン「ahamo」を1年以上契約しているユーザーを対象に、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」へのプラン変更で月額料金を最大12カ月間割り引く「ahamo→MAXのりかえ割」を3月17日に開始する。

割引額は、「ドコモ MAX」へ変更した場合は月額最大2750円、「ドコモ ポイ活 MAX」へ変更した場合は月額2200円となる。ドコモ MAXは月間1GBまでの場合割引額は0円、1GB超～3GBなら1100円、3GB超なら2750円が月々の料金から割り引かれる。

割引期間は、初回適用月を含めて最大12カ月間。契約期間が1年以上（365日以上）のahamoユーザーで、個人名義での契約が対象となる。機種変更と同時のプラン変更も本割引の適用対象となる。

加えて、「みんなドコモ割（3回線以上）」など各種割引をすべて適用した場合、「ドコモ MAX」は月額2398円から利用できる。また、「ドコモ ポイ活 MAX」の場合は、各種割引に加えて、決済特典によるポイント還元（最大5000ポイント）を最大限受けることで、実質月額748円から利用可能になるとしている。

申し込みは、全国のドコモショップや量販店などの店頭のほか、ドコモオンラインショップ、ドコモオンライン手続き、インフォメーションセンターで受け付ける。