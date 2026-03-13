ついに札幌を皮切りにラストツアーが始まる嵐。



各地のきょうのにぎわいを総力取材しました。



（向山記者）「嵐のカバンを持った人が赤れんが庁舎にも多くいます」



あっちにも！こっちにも！

札幌市内の至るところにファンの姿が。



最後に吹き荒れる「嵐フィーバー」を追いかけます！



（岡崎アナウンサー）「ありました！嵐のポスター！若いころの嵐のメンバーです。ありがとう嵐と書いたメッセージボードがあります」





３月１３日の札幌公演からラストツアーが始まる嵐。グループでの活動が最後ということもあり、メッセージのひとつひとつに熱がこもっています。

（訪れた人）「私の人生に彩りを与えてくれてありがとうございます」



（訪れた人）「５人で活動してくれてありがとう。嵐最高！大好き！って書きました」



親子で嵐ファンというこちらの２人は、こらえきれずに…涙があふれてしまいました。



（兵庫から来た人）「帰ってきてくれるって約束を守ってくれたので嬉しかった。大野さんにありがとう」



（兵庫から来た人）「ずっと人生の中で輝いていてくれた嵐があったから頑張れたので、ありがとうと伝えたい」

札幌のサンドイッチ専門店を訪ねると、ここにもファンの姿がありました。



そのワケとはー



（向山記者）「ありましたよ。櫻井翔くんがエビマヨ食べました。このエビマヨサンドイッチですね」



櫻井翔さんが２０２３年に食べた「エビマヨサンド」が、１３日限定でなんと半額以下の１００円に。



午後２時時点でなんと１５００個も売れていて、まさに爆売れです。



（向山記者）「今回の滞在で何回来た？」



（神奈川から来た人）「３回。連日。きのうの朝、きのうの夜中０時過ぎに来ています、今」



（神奈川から来た人）「翔くんのものは食べないと！」



（神奈川から来た人）「本当は翔くんと一緒に食べたいけどそういうわけにはいかないので」



（向山記者）「グッズのバッグ、髪の毛も紫。もしかして嵐ファンでは？」



（向山記者）「紫ということは？」



（台湾出身）「松本潤さんが大好き。花より男子から見て『あっ、かっこいい』と思ったのがきっかけで日本語の勉強を始めた」



嵐の盛り上がりはゆかりの場所以外にも広がっています。



（向山記者）「ツアーに行くのはいつ？」



（岐阜から来た人）「きょうです。いまテレビ塔に行ったりとか北海道らしいものを食べて遊ぼうかなと」

さらに、赤れんが庁舎にもー



（向山記者）「紫・赤・青・緑・黄色。嵐のメンバーカラーのバルーンじゃないですか？」



（写真を撮る人）「うれしい！ありがとう！」



５色に彩られたバルーンとともに思い出を刻むファン。



ここも「嵐色」に染まっていました。



（福島から来た人）「嵐の５色の展示があるということで見たいなと思って」



３日間でおよそ１５万人を動員するラストツアー。



経済効果も期待されています。

（名古屋から来た人）「少し札幌をぐるっとしてみようと思っていた。いまもウニ丼を食べたいなと思って来た」



（東京から来た人）「カニを買ってきょう、お土産を全部終わって、あとはライブに集中」



（宮田商店 佐々木一夫さん）「ほとんど嵐ファンだよ。お盆と正月がきたみたいな」

ゆったりと過ごすペンギンが人気の札幌中心部の水族館・ＡＯＡＯ ＳＡＰＰＯＲＯです。



なんと！ここにも嵐のファンの姿がありました！



（訪れた人）「翔ちゃん、リーダー、にの、松潤、相葉ちゃんです」



ファンが注目しているのは、ペンギンを識別するバンドの色です。

「嵐のメンバーカラーと同じ色をつけているペンギンがいる」と話題になっています。



ペンギンと嵐のメンバーを重ね合わせるファンもいました。



（訪れた人）「大野くんは静かに見守っている感じ。目をつぶって眠たそうにしている。眠たそうなのはそうだね。勝手に思っているだけですけど」



開演まであと２時間ほど。



札幌から始まる「最後の嵐」に、すでに熱気は最高潮です！