対・山本由伸で打率.700 「日本は避けたかった」ベネズエラが用意する“打倒・侍ジャパン”の秘密兵器とは？「すべて失われたわけじゃない」【WBC】
山本との対決で期待されるトーバー(C)Getty Images
はたして、“打倒・王者”はなるか。来る現地時間3月14日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で野球日本代表「侍ジャパン」と対戦するベネズエラ代表に、母国内で期待と関心が高まっている。
対峙するのは、球界屈指の怪腕と言える山本由伸だ。2023年12月にドジャースと投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約465億円）のメガディールを結んだエースは、いまやスター軍団の“エース”と呼べる地位を確立。今大会の日本代表の中でも大谷翔平と並ぶ「絶対的戦力」の一人として数えられている。
今月6日の台湾との開幕カードに投げた山本は、2回2/3（53球）を投げ、被安打0、無失点と好投。大会規定となる球数制限（1次ラウンドは65球）と調整の都合もあって早期降板となったが、支配的な能力と仕上がりの良さを十二分に感じさせた。
そんな怪腕に対してベネズエラはどう立ち向かうのか。ラインナップを見れば、ロナルド・アクーニャJr.やルイス・アラエス、ウィルソンとウィリアムのコントレラス兄弟、エウヘニオ・スアレスなど多士済々。どこからでも切り崩せそうではある。
ただ、ベネズエラ国内で「山本を打ち負かすための秘密兵器」として注目を集めているのが、エセキエル・トーバーだ。
ベネズエラの大手スポーツ紙『Meridiano』は「ベネズエラ代表は準々決勝で強豪・日本と対戦しなければならなくなった。間違いなく言えるのは、日本との対戦は何としても避けたかった」と伝えた上で、山本に対しても「勝つためには攻略しなければならない。ただ、オマー・ロペス率いるチームにとって容易な挑戦とはならない」と警鐘を鳴らした。
ただ、国際経験も豊富な右腕に対して漫然と待ち構えることはしない。「決してすべてが失われたわけではない。実際、日本戦がどれほど複雑に見えようとも、ベネズエラには勝利を掴めると信じるに足る多くの理由がある」と断言した同紙は、“秘密兵器”としてトーバーの存在を伝えた。
同紙が24歳の遊撃手に太鼓判を押す理由は明確だ。それは圧倒的な山本の愛称の良さである。日頃はドジャースと同地区に属するロッキーズにいるトーバーは、過去の対戦で打率.700（10打数7安打）、長打率1.400、OPS2.100を記録。しかも3本の長打のうち2本は本塁打というハマりっぷりなのだ。
この抜群の相性の良さを伝えた同紙は「ベネズエラは予想外の打者を頼りにする必要がある。日本のエースに対して実に恐るべき成績を残しているトーバーが決定的な仕事をこなす可能性は大いにある。もはやスタメンの有力な選択肢であることは疑いようがない」とした。
無論、日本側もおそらくトーバーの存在は織り込み済みだろう。だからこそ、山本が重要な局面で“天敵”を相手にどう立ち向かうかは逆に興味深い。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]