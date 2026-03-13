来年度予算案をめぐり衆議院予算委員会では、採決の前提となる締めくくりの質疑が行われています。黒島秀佳記者の中継です。

来年度予算案は13日夜にも衆議院を通過する見通しですが、異例のスピード審議に野党側は「国会は下請け機関ではない」などと厳しく批判しています。

中道改革連合 長妻予算委筆頭理事

「国民の税金で作られた過去最大122兆円の国家予算を厳しく精査できなくなってしまう。国会は政府の下請け機関ではない」

高市首相

「国会の運営に関することですので、これは国会においてお決めいただくものと承知をいたしております」

予算案は、このあと委員会で採決され、与党側の賛成多数で可決する見通しです。

委員会に先立ちさきほど行われた衆議院本会議では、「強引な委員会運営を行った」として野党4党が提出した坂本予算委員長の解任決議案が採決されましたが、与党側の反対多数で否決されました。

野党側は審議時間が例年に比べて短縮されることに、「国会が政府の言いなりの予算を通すだけになる。民主主義の危機だ」と強く反発しています。一方、与党側からは「熟議と言いながら野党も質問時間を持て余している」との指摘があがっています。

異例のスピード審議は、国会での「熟議」とは何か、量と質をめぐる課題に一石を投じています。