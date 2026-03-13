少女時代のイム・ユナと俳優のアン・ボヒョンが出演する韓国映画「プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた」（原題：ＰＲＥＴＴＹ ＣＲＡＺＹ）が６月１９日より、シネマート新宿他全国順次公開が決定し、日本版ポスタービジュアルが解禁となった。今作は２０１９年、長編映画デビュー作にして韓国で９４２万人を動員した大ヒット映画「ＥＸＩＴ イグジット」のイ・サングン監督とイム・ユナが再タッグを組んだ話題作だ。

ユナは昼は聡明なパン職人、夜は魅惑の悪魔と全く違う顔を見せるソンジを演じる。チョ・ジョンソクとともに務めた初主演作「ＥＸＩＴ イグジット」などでその人気を証明し、昨年は主演ドラマ「暴君のシェフ」が大ヒット。映画・ドラマ問わず大活躍中のユナが本作では、まさに“規格外”のキャラクターに挑戦する。

そんなソンジに一目惚れをした休職中の心優しい青年・ギルグには、今年１月放送の主演ドラマ「スプリング・フィーバー」が好評を博し、出演オファーが絶えない実力派俳優のアン・ボヒョン。２人は本作で、第４６回「青龍映画賞」の人気スター賞（イム・ユナ）と新人男優賞（アン・ボヒョン）をそれぞれ受賞し、注目を集めた。

さらにソンジの父・ジャンスは、大ヒットドラマ「応答せよ」シリーズで好演し韓国の“国民の父”として愛されるソン・ドンイルが演じ、コミカルさと抜群の存在感を放っている。

「プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた」

６月１９日（金）シネマート新宿他全国順次公開

監督・脚本：イ・サングン

出演：イム・ユナ、アン・ボヒョン、ソン・ドンイル、チュ・ヒョニョン

製作：ＣＪ ＥＮＭ

制作プロダクション：ＦＩＬＭＭＡＫＥＲＳ Ｒ＆Ｋ

配給：ギャガ

（Ｃ）２０２５ ＣＪ ＥＮＭ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．， ＦＩＬＭＭＡＫＥＲＳ Ｒ＆Ｋ ＡＬＬ ＲＩＧＨＴＳ ＲＥＳＥＲＶＥＤ