俳優の岡田将生（36）が12日、Instagramを更新。にこやかな表情を見せる姿に反響が寄せられている。

【映像】岡田将生、高畑充希との密着夫婦ショット＆パパになった姿

2024年11月19日に、俳優の高畑充希（34）との結婚を発表し、2026年1月28日には第1子誕生を報告していた岡田。

Instagramでは、「わたくしは うちの子が好きだ」とコメントした、ソファでくつろぐ猫の動画や、初の海外作品である韓国ドラマの撮影が終了したことを報告するなど、仕事やプライベートについて発信している。

2025年2月2日には、パリで撮影した、高畑と密着する仲むつまじい夫婦ショットを公開し、「おんなじ顔してる〜。夫婦って似るものなのね」「ラブラブショットもっと下さい!!」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

2026年3月6日の投稿では、ファッションブランド・LOEWEの新作発表のショーに出席するために訪れた、パリでの写真を複数枚公開。

岡田将生、にこやかな表情を見せる姿に反響

12日には、「LOEWE」と大きく記されたボードの前でほほ笑む姿を披露した。

この投稿にファンからは、「将生くんがニコニコで わたくし とってもとっても幸せ」「こんな可愛いパパにハグされるベビちゃんが羨ましい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）