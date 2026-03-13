NTTドコモ、料金プラン「ahamo」を1年以上利用している人が「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」に変更すると最大2750円／月×12カ月割引に

NTTドコモ、料金プラン「ahamo」を1年以上利用している人が「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」に変更すると最大2750円／月×12カ月割引に