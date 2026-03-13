NTTドコモ、料金プラン「ahamo」を1年以上利用している人が「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」に変更すると最大2750円／月×12カ月割引に
|NTTドコモがキャンペーン「ahamo→MAXのりかえ割」を3月17日（火）9時より実施！
NTTドコモは13日、同社が提供している携帯電話サービスにおけるオンライン専用の料金プラン「ahamo」（ https://ahamo.com ）を1年以上利用している場合に料金プラン「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」に契約プランを変更すると、最大12カ月間に渡って月額料金が割り引きされる「ahamo→MAXのりかえ割」の提供を2026年3月17日（火）9：00から開始するとお知らせしています。なお、現時点で終了日は未定とのこと。
さらにドコモ ポイ活 MAXは「ドコモ ポイ活 MAX特典」を適用することによって実質月額748円から利用可能となります。なお、ドコモ MAXやドコモ ポイ活 MAXでは特典として動画配信サービス「Lemino」や「dアニメストア」、「DAZN for docomo」、「NBA docomo」の4サービスから最大2サービスを追加料金なしで視聴できる「選べる特典」も用意されています。
加えてドコモ MAXおよびドコモ ポイ活 MAXを利用している人を対象に人気アーティストのライブチケットの先行販売や限定グッズの抽選プレゼント、限定イベントの実施など「特別な体験価値」といった特典も提供しており、NTTドコモではこの機会にahamo→MAXのりかえ割を活用し、ドコモ MAXやドコモ ポイ活 MAXならではのお得な体験を楽しんで欲しいとしています。
ahamo→MAXのりかえ割はahamoを契約から1年以上※1に渡って利用している個人契約を場合を対象にドコモ MAXまたはドコモ ポイ活 MAXにプランを変更することによってドコモ MAXなら最大2,750円／月、ドコモ ポイ活 MAXなら2,200円／月を月額料金から最大12カ月間（初回適用月を含む）※2に渡って割り引くキャンペーンです。なお、プラン変更は機種変更と同時の場合も対象で、契約種別は5Gのみとなります。受付チャネルはドコモショップおよび量販店、一般販売店、ドコモオンラインショップ、ドコモオンライン手続き、ドコモ インフォメーションセンターとなっています。
＜「ahamo→MAX のりかえ割」適用イメージ＞
|プラン
|ドコモ MAX
|月間利用可能データ量
|〜1GB
|1GB超〜3GB
|3GB超〜無制限
|月額料金
割引適用前価格
|5,698円
|6,798円
|8,448円
|みんなドコモ割※3
＜3回線以上＞
|▲1,210円／月
|長期利用割※6
※NTTドコモの利用継続期間が20年以上の場合
|▲220円
|dカードお支払割※4
※「dカード PLATINUM」または「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」を利用の場合
|▲550円／月
|ドコモ光セット割※5
または
home 5G セット割※5
|▲1,210円／月
|ドコモでんきセット割※7
|▲110円
|ahamo→MAXのりかえ割
＜最大12カ月間＞
|0円／月
|▲1,100円／月
|▲2,750円／月
|ahamo→MAXのりかえ割
適用後月額料金
＜最大 12カ月間＞
|2,398円
|2,398円
|2,398円
|プラン
|ドコモ ポイ活 MAX
|月間利用可能データ量
|無制限
|月額料金
割引適用前価格
|11,748円
|みんなドコモ割※3
＜3回線以上＞
|▲1,210円／月
|長期利用割※6
※NTTドコモの利用継続期間が20年以上の場合
|▲220円
|dカードお支払割※4
※「dカード PLATINUM」または「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」を利用の場合
|▲550円／月
|ドコモ光セット割※5
または
home 5G セット割※5
|▲1,210円／月
|ドコモでんきセット割※7
|▲110円
|対象決済の特典利用によるポイント最大還元額
|5,000ポイント（税抜5,000円相当）
|ahamo→MAXのりかえ割
＜最大12カ月間＞
|▲2,200円／月
|ahamo→MAX のりかえ割
適用後月額料金
＜最大12カ月間＞
|748円
※2 申込日にかかわらず、初回適用月を1カ月目として起算して月額料金を最大12カ月間割り引きします。
※3 同一「ファミリー割引」グループ内における音声通話が可能な料金プラン（2in1、キッズケータイプラス、キッズケータイプランを除く）契約回線がカウント対象となります。
※4 各利用月の末日時点で利用料金の支払方法を「dカード」または「dカード GOLD」、「dカード PLATINUM（家族カード含む）」に設定（一括請求グループは代表回線での設定）をしている場合が対象です。
※5 同一「ファミリー割引」グループ内での「ドコモ光」または「home5G」の契約が必要となり、別途費用がかかります。
※6 NTTドコモの利用継続期間が20年以上の場合は220円／月、10年以上の場合は110円／月を月額料金から割り引きます。
※7 同一「ファミリー割引」グループ内でのドコモでんきの契約が必要となり、別途費用がかかります。各エリアの料金についてはドコモでんきの公式Webサイトの料金単価表（ https://denki.docomo.ne.jp/plan/price/ ）をご確認ください。なお、ドコモでんきセット割は法人名義の場合は対象外です。
※ ahamo→MAXのりかえ割の適用は1回線につき1回のみです。
※ ahamo→MAXのりかえ割が適用終了または廃止された場合には受付期間中であっても再適用することはできません。
記事執筆：memn0ck
