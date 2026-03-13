3月8日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本対オーストラリア戦が東京ドームで行われ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが会場を訪れた。野球の国際大会としては1966年11月の「全日本対ドジャース」以来、約60年ぶりの"天覧試合"となった。

【写真】大きな注目を集めた愛子さまの「イメチェン姿」。「美しい侍ブルー」のリンクコーデで登場された天皇ご一家ほか

試合は、日本が1点を追う7回裏、吉田正尚による右中間への2ランホームランで逆転し、続く8回裏には2点を追加。その後もリードを守り切り、4対3で勝利。1次ラウンド3勝目をあげた。

この日は、日本が勝利すれば決勝ラウンドへの首位通過が決まるという大一番。貴賓席から観戦されていた天皇ご一家は、お召し物にそれぞれ"ジャパンブルー"を思わせる淡い青色を取り入れられていた。ファッション編集者の軍地彩弓氏が解説する。

「スカイブルーを基調にご家族で揃えられたファッションは、ご家族の絆を感じるリンクコーデでした。雅子さまと愛子さまのパンツスーツ姿は、まるでペアルックのような装いでした」

軍地氏は「雅子さまがお召しのパンツスーツは、2月23日の天皇陛下お誕生日のご近影の時と同じ1着ではないでしょうか」と語る。今回は、華やかなスカーフを取り入れるアレンジを披露されていた。

「バンダナサイズのスカーフをサイドで結んでいらして、よりスポーティな装いに。愛子さまは、4ポケットがポイントになったAラインワンピースのセットアップのようです。限りなくお母様とご一緒の色使いですが、親子お揃いでお仕立てになったのでしょうか。

2人とも、クラッチバッグからパンプスまでワントーンで揃えていらっしゃいます。色使いは雅子さまのスーツのほうが少し淡い色合いで、天皇陛下の英国式レジメンタルタイと合わせて、ご一家がお並びになると、春らしい爽やかなコーディネイトが際立ちます」

外交官時代の雅子さまと重なる「イメチェン姿」

また、この日は愛子さまの"イメチェン"姿も大きく注目を集めた。

腰近くまであったロングヘアをバッサリカットされ、ボブヘアになった姿は多くの人にとって"サプライズ"となったようで、SNS上では〈愛子さまのボブ素敵！〉〈ロングもお似合いだったけど、ボブも爽やかで可愛らしい〉と称賛の声があがった。また、ボブヘアは母・雅子さまがかつて定番にしていたヘアスタイルであることから、〈20代の頃の雅子さまみたいですね〉との声も寄せられた。

「まさに外交官時代の雅子さまを思わせるボブヘア。一部では、『ヘアドネーションをされたのでは？』との憶測も広がっています。

ヘアドネーションは、受け付ける団体によって差はありますが、規定で31センチ以上の長さがないとできないのが一般的です。それを思うと最近まで腰近くまでの長さがおありになったのは、このような理由だったのかしら、と思うところでもあります。

そして、ご観覧の際にはメガネをおかけになっていました。シルバーフレームのシンプルなタイプで、知的で柔らかな印象です。慎ましく上品さを身に纏っていらっしゃるお姿に、東京ドームにいた選手も観客も魅了されていました。

天皇ご一家は新しくお洋服を仕立てられる時も、長く着回せるオーセンティックなデザインを選んでいらっしゃるようにお見受けします。流行に左右されないカラースーツのデザイン。とてもお似合いになっていらっしゃいました」

天覧試合のもと、侍ジャパンがつかんだ決勝ラウンド首位進出の切符。会場全体は華やかなムードに包まれていた──。