Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÁêÃÌÌò¤Ë¼Ç¤¤Î¾®Åç»á¡¡¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ÎÁ°²ñÄ¹
¡¡¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¼Ç¤¤·¤¿Åì³¤¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Î¾®Åç¹À»ñÁ°²ñÄ¹¤¬¡¢1·î27ÆüÉÕ¤ÇÆ±¼ÒÁêÃÌÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¼èÄùÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Åç»á¤Ï·Ð±Ä¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤»¤º¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸·Ð±Ä¿Ø¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£1·î27Æü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡³°ÉôÍ¼±¼Ô¤ò´Þ¤àÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏºòÇ¯12·î¸øÉ½¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¬¡¢¾®Åç»á¤Î¹ÔÆ°¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î´ü·è»»¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¤Ï¸º¼ý¸º±×¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£