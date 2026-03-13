かつて米国女子ツアーで世界ランキング1位を競い合った2人のアジア人選手が台湾で再会 「あなたといると、とても幸せです」
申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーでしのぎを削ってきたヤニ・ツェン（台湾）と食事を楽しんだことを投稿した。
【写真】世界ランキング1位に立った選手が2人、超豪華な2ショット
48年ぶりに台湾で開催されている国内女子ツアー「台湾ホンハイレディース」に参戦中の2人。この日、夕食に選んだのは「韓国でも台湾でも！ やはり金猪食堂」だった。ミシュランガイドにも長年掲載されている韓国で大人気の豚肉焼肉店の台北店だ。投稿では店前で撮った写真や、笑顔の豚のロゴがプリントされた紙ナプキンを顔の前に掲げた写真を公開。そして3枚目がツェンとの2ショットだった。ジエはここだけは英語で「あなたといると、とても幸せです」「ありがとう」と記していた。ジエは米国女子ツアー10勝、日本では29勝を挙げ、米国を主戦場にしていた2010年にはアジア人選手としては初の世界ランキング1位に輝いている。ツェンは米ツアーで15勝を挙げており、11年2月から109週連続で世界ランキング1位を守り続けてきた。まさに同時代に米ツアーを戦い、そして盛り上げてきた2人だ。投稿を見た日韓や台湾のファンからは「ヤニ・ツェンさんと一緒、素敵です」「自転車でお店の前を通りました。2人がいるなら寄ればよかった！」「たくさん食べて、頑張ってね」などのコメントが寄せられていた。
