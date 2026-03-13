世界ドラコン王者が見せた渾身の一撃！ 打った瞬間にボールが消えてなくなる？
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。ティショットをドライバーで打った瞬間にボールが消えてしまう不思議な動画を公開した。
【動画】ドラコン王者だからこそできるパワフルショット？
すっかりお馴染みとなったタイトなトップスに短すぎるショートパンツ姿でアドレスをとるボルグマイヤー。そこからドラコン王者にふさわしいパワフルなスイングを見せたのだが、インパクト音と同時にボールは見えなくなってしまった。呆然とその場に立ち尽くし、ボールがあった場所を見つめるボルグマイヤー。芝生に顔を寄せると、なんとティペグのほんの10センチほど先にボールは完全に埋もれてしまっていた。まさに「こんなことが起こるとは思ってもみなかった」という驚きの一打だった。同伴プレーヤーの女性も「何てことなの」と笑いながら歩み寄り、ボールをのぞき込んでいた。そして動画の画面には「ゴルフデートで好印象を与えたかったのに、裏目に出てしまったよ」との言葉が記されていた。この投稿を見たファンは「一瞬、それがどこに行ったのか本当に戸惑ったよ」「誰もが一度は経験したことがあるね」「私にも覚えはあるけど、残念ながらボールを埋めるほどのパワーは無いな」「最長ドライブ記録から最短ドライブ記録までだね」など、楽しそうにコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「グリーンの真ん中にバンカーを置いたのは誰だ」 怒りのドラコン王者が見せた超絶アプローチにファンは驚きと称賛！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…
世界トップのドラコン選手がアイアン全番手のスイング動画を公開！ 圧巻は7番で220y、2番で305yというその飛距離
【動画】ドラコン王者だからこそできるパワフルショット？
すっかりお馴染みとなったタイトなトップスに短すぎるショートパンツ姿でアドレスをとるボルグマイヤー。そこからドラコン王者にふさわしいパワフルなスイングを見せたのだが、インパクト音と同時にボールは見えなくなってしまった。呆然とその場に立ち尽くし、ボールがあった場所を見つめるボルグマイヤー。芝生に顔を寄せると、なんとティペグのほんの10センチほど先にボールは完全に埋もれてしまっていた。まさに「こんなことが起こるとは思ってもみなかった」という驚きの一打だった。同伴プレーヤーの女性も「何てことなの」と笑いながら歩み寄り、ボールをのぞき込んでいた。そして動画の画面には「ゴルフデートで好印象を与えたかったのに、裏目に出てしまったよ」との言葉が記されていた。この投稿を見たファンは「一瞬、それがどこに行ったのか本当に戸惑ったよ」「誰もが一度は経験したことがあるね」「私にも覚えはあるけど、残念ながらボールを埋めるほどのパワーは無いな」「最長ドライブ記録から最短ドライブ記録までだね」など、楽しそうにコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「グリーンの真ん中にバンカーを置いたのは誰だ」 怒りのドラコン王者が見せた超絶アプローチにファンは驚きと称賛！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ウソだろ!? B・デシャンボーが日本のゴルフ練習場に登場！ 豪快なドライバーショットに後ろ打席の男性は口をあんぐり…
世界トップのドラコン選手がアイアン全番手のスイング動画を公開！ 圧巻は7番で220y、2番で305yというその飛距離