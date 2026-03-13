12日、車が突っ込んだとの通報を受け、米ミシガン州のシナゴーグに駆けつけた警察車両/Jacob Hamilton/Ann Arbor News/AP

（CNN）米ミシガン州デトロイト郊外で12日、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）に車が突っ込み、警備員との間で銃撃戦が発生した。シナゴーグはその後、炎に包まれ、車を運転していた男は車内で大やけどを負って死亡しているのが見つかった。

当局によると、現場は同州ウェストブルームフィールド・タウンシップにある「テンプル・イスラエル」。シナゴーグに保育所や学校が併設されている。

捜査関係者がCNNに語ったところによると、シナゴーグに突っ込んだ車の所有者は同州ディアボーンハイツ在住のレバノン出身の男だった。この男が、レバノンにいる家族をイスラエルの空爆で殺害されたと話していたという情報もあり、当局が調べている。

ウェストブルームフィールド警察に通報があったのは現地時間の12日午後0時19分。オークランド郡保安官によると、容疑者の男は車で玄関扉を突き破ってシナゴーグに突っ込み、ホールに到達したところで警備員に銃撃された。

警備員1人は車にはねられたものの、命に別条はなさそうだという。ほかにも警官ら少なくとも30人が煙を吸い込んで病院に搬送された。

捜査関係者によると、容疑者の車の中からは大量の爆発物が見つかった。

捜査当局はシナゴーグで火災が発生した経緯を調べるとともに、ユダヤ人を狙った犯行とみて動機の解明を進めている。