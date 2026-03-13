セブン‐イレブン「揚げ物日替わりスーパーセール」2週連続で開催【対象商品一覧】
セブン‐イレブン・ジャパンは13日、全国の店舗にて販売している人気の揚げ物をお得な価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を開催する。
【写真】おいしそう！ななチキなど「スーパーセール」対象商品
1週目の20日〜22日の3日間は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで102円引きの130円均一で発売。さらに、2週目の27日〜29日の3日間は「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」を日替わりで100円均一で発売する。
■対象商品
【ななチキ】
セール日：3月20日（金）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
11種類のスパイスをブレンド。外は軽い食感、中はじゅわっと、香ばしい風味が食欲をそそります。鶏にk弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用し、ジューシーな食感を実現。肉汁を閉じ込める丁寧な仕上げで、噛むほどに旨味があふれます。
【ザクチキ（魅惑のうま辛）】
セール日：3月21日（土）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
2025年6月からリニューアルし、「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が感じられるようになりました。
食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がります。かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さが食欲を刺激。それぞれの配分を絶妙な割合に調整しました。
【揚げ鶏】
セール日：3月22日（日）
セール価格：130円（税込140.40円）
※通常価格：232円（税込250.56円）
販売エリア：全国
衣の薄さにこだわり、肉の味をダイレクトに感じる仕立てです。パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てます。塩ベースのシンプルな味付けで、やさしく飽きのこない味。メインのおかずからおやつまで、幅広いシーンでお楽しみいただけます。
【ささみ揚げ（梅しそ）】
セール日：3月27日（金）
セール価格：100円（税込108円）
※通常価格：176円（税込190.08円）
販売エリア：全国
大葉と梅のさっぱりとした揚げ物です。ささみを使用したさっぱりとしたメニューです。
うどんやそばなどのトッピングとしてもおすすめです。
【アメリカンドッグ】
セール日：3月28日（土）
セール価格：100円（税込108円）
※通常価格：139円（税込150.12円）
販売エリア：全国
外はサクッと、中はしっとりとした生地は、セブン‐イレブン独自の配合。
衣には砂糖の甘みにアクセントにバニラの風味を加え甘さに深みを出しています。
中のソーセージも、肉のうま味を感じられる専用のソーセージを使用した
ロングセラー商品です。
【お店で揚げたカレーパン】
セール日：3月29日（日）
セール価格：100円（税込108円）
※通常価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
パン生地には、専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめます。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮しました。
