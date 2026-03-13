ロケバスの中で、20代の女性に性的暴行を加えた罪に問われたお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が開かれ、斉藤被告は無罪を主張しました。

「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。

13日、東京地裁で行われた初公判に、黒のスーツ姿で現れた斉藤被告は、裁判長から職業について問われると「芸人です」と答え、起訴内容については「私の行為に同意してくれていると思っていました」と述べ、無罪を主張しました。

検察側は冒頭陳述で「後部座席で、女性と2人きりの時に『かわいいね』などと言って女性の方に身を乗り出して犯行に及んだ」「要求に応じなければ、芸能人として活躍する斉藤被告の影響力によって今後の活動に不利益が生じると女性に憂慮させた」と指摘。

一方の弁護側は「斉藤被告は、女性が自分に好意があり受け入れてくれていると思っていた」として「無罪が言い渡されるべき」と主張しました。

次回の裁判は、今月17日に行われます。