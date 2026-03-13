¡ÚÊªµÄ¡Û°ñ¾ë ³°¹ñ¿ÍÉÔË¡½¢Ï«ÄÌÊó¤ÇÊó¾©¶â1Ëü±ß¡ª¡© ÇØ·Ê¤ËÁ´¹ñ¥ï¡¼¥¹¥È1¤Î¸½¾õ¡ÄÀìÌç²È¡Ö³°¸«¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¶²¤ì¡×
¤¤¤Þ¡¢°ñ¾ë¸©¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡¢
ºßÎ±¥«¡¼¥É¤ä¥Ó¥¶¤ò»ý¤¿¤º¤ËÉÔË¡½¢Ï«¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ËÂÐ¤·1Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÊó¾©¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢3·î6Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¶ÌÂ¤½ç°ì°ñ¾ë¸©µÄ¡§
Êó¾©¶â»Ùµë¤Þ¤Ç¸©¤¬À©ÅÙ²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÇÓ³°¼çµÁ¤ò½õÄ¹¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Âç°æÀîÃÎ»ö¤Ï¡Ä¡£
Âç°æÀîÏÂÉ§ÃÎ»ö¡§
ÄÌÊó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Îº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÄÌÊóÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°ñ¾ë¸©¤¬¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¿ôÁ´¹ñ¥ï¡¼¥¹¥È1¤È¤¤¤¦¸½¾õ¡£
½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿ÉÔË¡½¢Ï«¼Ô¤Ï1Ëü4000¿Í¤¢¤Þ¤ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á°ñ¾ë¸©¤Ï3452¿Í¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔË¡½¢Ï«¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Î°²½¤ä¡¢Å¬Àµ¤ÊÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬¡¢Àµµ¬¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÇº¤à¸½¾õ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶â¡¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤àÇÀ²È¤â
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë »³¸ýfarm¡¡»³¸ýÀµÇî¤µ¤ó¡§
¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃ´¤¦¤Î¤ËÆüËÜ¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¦¾®Èþ¶Ì»Ô¤Î¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡£¸½ºß¡¢Àµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¤¿6¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµµ¬¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ÇÆ¯¤¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¡¡¥¢¥ó¥²¡¼¥ë¤µ¤ó¡§
»ä¤Î¹ñ¤Ï»Å»ö¤ÎµëÍ¿¤¬°Â¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏµëÎÁ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¡Ê1¥«·î¡ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç4¥«·îÊë¤é¤»¤ë¡£¡Ê»ä¤Ï¡ËÂçÀÚ¤ÊÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤Î»³¸ýÀµÇî¤µ¤ó¤Ë¡¢¸©¤¬Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡£
»³¸ýfarm¡¡»³¸ýÀµÇî¤µ¤ó¡§
Î¨Ä¾¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµµ¬¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤·¤¿¤é¡ÖÍýÁÛ·Á¤Î·Á¡×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£°¤¤¤³¤È¤Ï°¤¤¡¢Ë¡Î§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¸Û¤¤Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Ë»¿À®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¡£
»³¸ýfarm¡¡»³¸ýÀµÇî¤µ¤ó¡§
¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö»×¤¦¡×¤È¤«¤ÇÄÌÊó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Àµµ¬¥ë¡¼¥È¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤ÇÀ²È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ýfarm¡¡»³¸ýÀµÇî¤µ¤ó¡§
°á¿©½»¤È¤«¥È¥¤¥ì¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤«¤òÀß¤±¤¿¾å¤Ç¤Î¸Û¤¤Æþ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶â¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡£
Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¡ÊÈËË»´ü¤¬¡Ë¤®¤å¤Ã¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÊÉÔË¡½¢Ï«³°¹ñ¿Í¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤¬ÉÔË¡½¢Ï«³°¹ñ¿ÍÂÐºö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤à¡¢°ìÉô¤ÎÇÀ²È¤Î¸½¼Â¡£
ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
°ñ¾ë¸©¤Ï2025Ç¯¡¢Êó¾©¶â¤Ê¤·¤Ç¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£29·ï¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1·ï¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÌÊó¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÁý¤ä¤·ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤éÊó¾©¶â¡Ê¶¨ÎÏ¶â¡Ë1Ëü±ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æþ´ÉË¡¤ä³°¹ñ¿Í¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤»³ÏÆ¹¯»ÌÊÛ¸î»Î¤Ë¡ÖÄÌÊóÊó¾©¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡ ¼Â¸úÀ¡ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÎÏ¡Ë¤¬Äã¤¤
³°¤«¤é¸«¤Æ¤âÉÔË¡½¢Ï«¤«È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸½¾õ¡¢¸©¿¦°÷¤Ë¤ÏÁÜºº¸¢¤â¤Ê¤¤
»³ÏÆ¹¯»ÌÊÛ¸î»Î¡§
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡½¢Ï«¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¼«ÂÎ¤ÏÀµÅö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÌµ¾ò·ï¤Ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×·ï¤È¤«¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÉÔË¡½¢Ï«¤¬²£¹Ô¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬À®¤·Êø¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºßÎ±»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°Â¤¤ÄÂ¶â¤ÇÉÔË¡½¢Ï«¤ÎÊý¤¬Æ¯¤¯¤È¡¢Àµµ¬¤ËÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÊý¤Î¾ò·ï¤È¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤â°ú¤¤º¤é¤ì¤ÆÄã²¼¤¹¤ë¡¢¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÉÔË¡½¢Ï«¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³°¸«¤«¤é¸«¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤âÉÔË¡½¢Ï«¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¸©Â¦¤â¶¯À©Åª¤ÊÄ´ºº¸¢¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸«È´¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹çÍýÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÉÔË¡½¢Ï«¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¸úÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Êó¾©¶â¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¾ðÊó¤ÎÀºÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤â¤½¤â³°·ÁÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡ÊÄÌÊó¡Ë·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹çÍýÅªº¬µò¤¬¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤«¤Ê¤êµ¿Ìä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢ ÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À
ÆâÉô¹ðÈ¯¤ËÍê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡ÈÁê¸ßÉÔ¿®¡É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Êó¾©¶âÌÜÅö¤Æ¤Îµõµ¶¤ÎÄÌÊó¤äÊÐ¸«½õÄ¹¤Î·üÇ°¤â
»³ÏÆ¹¯»ÌÊÛ¸î»Î¡§
ÉÔË¡½¢Ï«¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³°¸«¤ÇÈ½ÃÇ¡¢Ë¡Î§ÅªÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹çÍýÅªº¬µò¤ËË³¤·¤¤¾ðÊó¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£Áê¸ßÉÔ¿®¡¦Áê¸ß´Æ»ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ËÜÅö¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë³Î¤¿¤ë¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆâÉô¹ðÈ¯¤¹¤ë¿Í¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë1Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¤«¤éÆâÉô¹ðÈ¯¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â1Ëü±ß¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Î¼Â¸úÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ñ¾ë¸©¤Ï¼ÂÌ¾¤Ç¤ÎÄÌÊó¤Î¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬°ì¤Ä¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ¿Ì¾ÄÌÊó¤Ç¤Ê¤¯ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¼ÂÌ¾ÄÌÊó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹çÍýÅªº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÄÌÊó¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
