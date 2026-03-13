まもなく英月次GDPなどの発表
日本時間１６時００分に英月次GDP（1月）、鉱工業生産指数（1月）、製造業生産高（1月）、貿易収支（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
月次GDP（1月）16:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
鉱工業生産指数（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（前年比)
製造業生産高（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.5%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（前年比)
貿易収支（1月）16:00
予想 -221.5億ポンド 前回 -227.24億ポンド（商品貿易収支)
予想 -38.7億ポンド 前回 -43.4億ポンド（貿易収支)
月次GDP（1月）16:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
鉱工業生産指数（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.9%（前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（前年比)
製造業生産高（1月）16:00
予想 0.2% 前回 -0.5%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（前年比)
貿易収支（1月）16:00
予想 -221.5億ポンド 前回 -227.24億ポンド（商品貿易収支)
予想 -38.7億ポンド 前回 -43.4億ポンド（貿易収支)