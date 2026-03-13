　日本時間１６時００分に英月次GDP（1月）、鉱工業生産指数（1月）、製造業生産高（1月）、貿易収支（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

月次GDP（1月）16:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

鉱工業生産指数（1月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.9%（前月比)
予想　0.6%　前回　0.5%（前年比)

製造業生産高（1月）16:00
予想　0.2%　前回　-0.5%（前月比)
予想　1.4%　前回　0.5%（前年比)

貿易収支（1月）16:00
予想　-221.5億ポンド　前回　-227.24億ポンド（商品貿易収支)
予想　-38.7億ポンド　前回　-43.4億ポンド（貿易収支)