NHKは、BSにて「生中継! 第98回 アカデミー賞 授賞式」を3月16日6時30分から放送する。放送時間は11時30分まで。また、録画の総集編をNHK総合にて22日0時10分(21日24時10分)から放送する。

アメリカ・ロサンゼルスで開催される「第98回 アカデミー賞 授賞式」のもようを、今年もNHK BSで生中継する。誰が、どの作品が、映画界最高の栄誉を手にするのか。歴史的瞬間をたっぷりと余すことなく生放送で届ける。

今回から「キャスティング賞」が新設され、栄えあるオスカー像が贈られるのは、作品賞はじめ、監督賞、主演男優賞、主演女優賞など全24部門。直前のレッドカーペットの様子も独自中継で伝える。

ゲストは佐々木蔵之介、瀧内公美、パトリック・ハーラン。現地リポーターは要潤と、映画ジャーナリストの猿渡由紀。司会は廣瀬智美アナウンサー。

「生中継! 第98回 アカデミー賞 授賞式」

【放送予定】

3月16日(月)

BS：6時30分～11時30分

BSサブチャンネル：7時14分～7時55分

※総集編(録画)は、総合テレビで3月22日(日)0時10分に放送予定(21日土曜深夜)

【ゲスト】佐々木蔵之介、瀧内公美、パトリック・ハーラン

【現地リポーター】要潤、猿渡由紀(映画ジャーナリスト)

【司会】廣瀬智美アナウンサー