◇ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック アルペンスキー女子大回転(座位)〈12日〉

アルペンスキー女子大回転(座位)で村岡桃佳選手が2位に入り、今大会スーパー大回転に続き2個目の銀メダルを獲得。

個人通算11個目のメダルとなり、冬季パラリンピック日本勢単独最多となりました。

村岡選手はメダルを胸にかけ、「自分が一番得意としているこの種目だったので、緊張しましたし、不安だったんですけれど、無事にメダル獲得できてひとまず安心しています」とコメント。

日本人単独最多となる自身11個目のメダルとなったことについては、「先日のスーパー大回転でメダルを獲得して最多タイとして、更新するなら金メダルがいいなって気持ちではあったので、ちょっと悔しい気持ちがありますが、今日無事にメダルがとれて記録更新することができてうれしい」と悔しさも口にしつつ笑みを浮かべました。

村岡選手は2度のけがを乗り越え、復帰戦がこのパラリンピックとぶっつけ本番のような状態で今大会へ。「今のベストな状況ではない。ベストコンディションで臨みたかったとこの結果も悔しい。でもここに辿りつけてよかった」と思いを口にします。

14日には今大会自身最終種目となる回転に出場予定。村岡選手は「ラスト1種目苦手な回転なんですけれど、何とかこぎつけたこの大会、やりきったレースをしたい」と意気込みました。

▽村岡桃佳選手の過去のメダル

＜2018年＞

大回転 金

女子滑降 銀

回転 銀

スーパー大回転 銅

スーパー複合 銅

＜2022年＞

女子滑降 金

大回転 金

スーパー大回転 金

スーパー複合 銀

＜2026年＞大回転 銀スーパー大回転 銀