アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役や、俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた声優の池田昌子さんが3日午後0時27分、脳出血のため死去していた。87歳だった。東京俳優生活協同組合が13日、公式サイトを更新し、発表した。

Xでは池田さんの死去を惜しむ声が相次ぎ「池田昌子」がトレンド入り。「メーテル… 合掌……」「メーテルぅーーーーー」「メーテルであり、お蝶夫人であり、オードリー・ヘプバーンでも声優として吹き替え担当の池田昌子さんが、天国に。子供の頃からメーテルやお蝶夫人に憧れたのは池田さんの声が素敵だったからです。今までありがとうございました。謹んで御冥福をお祈り申し上げます。池田さんありがとう」「池田昌子さんが……メーテルが」「ああ…ついにメーテルまでも天使になられるとは…ご冥福をお祈り申し上げます」「戦後の吹き替え文化を支えてきた偉大な声優が別の銀河へと…合掌」などと書き込まれていた。

池田さんは東京都出身。児童劇団から子役として活動を始め、声優の仕事にも従事していった。

「−999」のメーテル役など、人気アニメに多く出演。60年代後半から、ヘプバーンの吹き替えを担うようになり、「ヘプバーンの声は池田昌子」と呼ばれるほど、代表キャラクターになった。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

当組合所属俳優 池田昌子儀

令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87。

通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。

長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。

ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。

なお、親族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

東京俳優生活協同組合

理事長 米田雄司