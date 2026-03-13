＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪

「ドールハウス」で優秀主演女優賞を受賞した長澤まさみ（38）が、結婚発表後、初めて公の場に姿を見せた。今年1月1日、20年の映画「アイヌモシリ」、23年「山女」で知られる福永壮志監督（43）との結婚を発表していた。

長澤は「ナイトフラワー」の北川景子（39）「TOKYOタクシー」の倍賞千恵子（84）「遠い山なみの光」の広瀬すず（27）「ファーストキス 1ST KISS」の松たか子（48）とともに登場。白のロングドレス姿で、笑みをたたえてレッドカーペットを歩いた。公の場に出るのも、25年12月28日に千葉県船橋市の中山競馬場で行われた第70回有馬記念で、25年JRA年間プロモーションキャラクターとして表彰式でプレゼンターを務めて以来、2カ月ぶりだった。

長澤は1月1日に、所属事務所の東宝芸能を通じた文書の中で「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントした。