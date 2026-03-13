B3徳島が相原アレクサンダー学と選手契約を締結…1月にB1秋田を退団した190センチのスイングマン

3月13日、B3の徳島ガンバロウズは、1月15日にB1の秋田ノーザンハピネッツを退団した相原アレクサンダー学と、2025-26シーズンにおける選手契約の締結を発表した。

東京出身で26歳の相原は190センチ80キロのシューティングガード兼スモールフォワード。明成高校（現仙台大学附属明成高校）、青山学院大学を経て、香川ファイブアローズでBリーグデビュー果たし、その後佐賀バルーナーズへ移籍し2シーズンを過ごした。昨年9月に練習生として秋田で活動をスタート。田口成浩が負傷離脱となった11月に選手契約を結び、B1リーグ戦9試合に出場した。1試合平均5分51秒の出場時間で1.7得点0.8リバウンド0.2アシストの成績を残している。

今回の発表に際し相原は、徳島のクラブ公式サイトを通して下記のようにコメントを寄せた。



「このたび徳島のチームに加入することになりました。苦しい時間もありましたが自分を見つめ直すいい機会になりました。そしてもう一度チャンスをいただけたことに感謝しています。ここからが本当のスタートだと思っています。支えてくれた方々の想いを背負い、必ず結果で応えられるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いいたします」

【動画】佐賀在籍時にキャリアハイの18得点をマークした相原