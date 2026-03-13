鳥取城北出身の内山晴輝がトライフープ岡山へ…ドラフトエントリーした19歳SG

トライフープ岡山は3月13日、内山晴輝とB3リーグ2025－26シーズン選手契約を締結したことを発表した。

現在19歳の内山は、184センチ82キロのシューティングガード。鳥取城北高校時代に「SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」決勝の舞台に立ち、卒業後は神奈川大学に進学した。2025年7月からアメリカ独立リーグABAの静岡GYMRATSに所属。「B.LEAGUEドラフト2026」にエントリーしていた。

内山、クラブは公式HPで次のようにコメントした。

「この度、トライフープ岡山に加入することになりました。背番号0番の内山晴輝です。岡山の地で、プロバスケットボール選手としてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。高校時代を中国地方で過ごしていたこともあり、この地域で再びプレーできることにご縁を感じています。自分の持ち味であるアグレッシブなドライブや3Pシュートでチームの勝利に貢献できるよう、全力でプレーします。パートナー企業の皆さま、そしてファンの皆さまの応援に応えられるよう努力していきますので、応援よろしくお願いいたします」（内山）

「内山選手、ようこそトライフープ岡山へ！ 初めて開催されたB.LEAGUE DRAFT 2026の最小年エントリー選手として参加されたB.LEAGUE DRAFT 2026 COMBINEでの異彩を放つプレーに釘付けになりました。名だたる名門大学から将来を期待される選手が多く参加されアピールする中で、若干18歳の内山選手の引けを取らず迫力のあるプレーは非常に印象的でした。荒削りでありながらも、粘り強く力強い動き、個人をアピールする場でシュートもペイントアタックもする中で、周りを生かすプレーにも積極的に絡んで、必ずリバウンドに絡もうとしている姿勢はワクワクさせてくれるプレーヤーでした。高校時代は鳥取城北高校で大活躍し、中国地方のバスケットボールを熱く次のレベルへと引き上げてくれた選手が再び中国地方へと戻り岡山の地から、次世代の日本のバスケットボール界のトップランカーとして活躍してくれることを期待しています。この度、内山選手の入団にあたり、ご理解ご協力いただきました、静岡GYMRATSの岡田代表はじめ、ご関係者の皆様本当にありがとうございました。ぜひ、トライフープ岡山ホームゲーム会場で内山選手への熱い応援をよろしくお願いします！」（クラブコメント）

なお、岡山はB3第22節を終え、26勝14敗で4位。2026－27シーズンはB.ONEに参入する。