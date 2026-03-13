エターナルＧが２６年７月期業績予想を上方修正 エターナルＧが２６年７月期業績予想を上方修正

エターナルホスピタリティグループ<3193.T>がこの日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を５２３億５５００万円から５２８億１００万円（前期比１３．９％増）へ、営業利益を３１億５２００万円から３４億３０００万円（同９．９％増）へ、純利益を１８億３９００万円から２１億１３００万円（同２２．８％増）へ上方修正した。



海外進出に伴う先行赤字があった一方、上期において前期に実施した価格改定効果や４０周年記念フェアメニューなどが寄与し、国内鳥貴族の既存店売上及び利益が計画を上回ったことが業績を押し上げた。



同時に発表した１月中間期決算は、売上高２５３億９３００万円（前年同期比１４．５％増）、営業利益１６億１７００万円（同２２．５％増）、純利益１０億５６００万円（同３９．９％増）となり、従来予想の営業利益１３億３９００万円を上回って着地した。



出所：MINKABU PRESS