アグレ都市が２６年３月期利益予想を上方修正

アグレ都市デザイン<3467.T>がこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２８億５００万円から３１億１９００万円（前期比２２．４％増）へ、純利益を１６億１７００万円から１７億８３００万円（同１２．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１００円から１１０円（前期９６円）へ引き上げた。



ハウジング事業、アセットソリューション事業及び宿泊事業の全ての事業セグメントが想定どおりに推移したことで、売上高は３６８億５８００万円の従来予想に対して３６７億８３００万円（同１９．６％増）とほぼ計画通りの着地となったものの、用地仕入れから企画設計・施工・販売までのスケジュール管理の徹底に努めた結果、前期に引き続き売り上げ計上の「平準化」が図れ、事業用地や建材・住設機器など原価の高騰を吸収する形で想定よりも高い利益率を確保できる見込みとなった。



出所：MINKABU PRESS