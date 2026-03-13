来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇３月１６日



１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



◇３月１７日



１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・閣議

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※米・２０年物国債入札



◇３月１８日



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・製造業新規受注

※日・日銀金融政策決定会合１日目

※インドネシア市場が休場



◇３月１９日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０５：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１９：００ ユーロ・建設支出

２１：００ 英・英中央銀行が政策金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）が政策金利発表

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

２３：００ 米・新築住宅販売件数

２３：００ 米・卸売売上高

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・閣議

※日米首脳会談

※インドネシア市場が休場



◇３月２０日



１６：００ 独・生産者物価指数

１８：００ ユーロ・経常収支

１９：００ ユーロ・貿易収支

※春分の日の祝日で日本市場は休場

※インドネシア市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○３月１６日



決算発表：ベルグアース<1383>，ホドルワン<2345>，テラドローン<278A>，ツクルバ<2978>，アールプラン<2983>，ストレジ王<2997>，マーチャント<3121>，山岡家<3399>，ＪＭＨＤ<3539>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，ＳＹＳＨＤ<3988>，カラダノート<4014>，ブレインズ<4075>，リンクユーＧ<4446>，ヒュマメイド<456A>，ＴＯブックス<500A>，リンカーズ<5131>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，多摩川ＨＤ<6838>，クラシコム<7110>，マツモト<7901>，トルク<8077>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，ギフトＨＤ<9279>，スバル興<9632>ほか



○３月１７日



決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ＣＡＩＣＡＤ<2315>，ミサワ<3169>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，グッドコムＡ<3475>，ＧＡテクノ<3491>，アセンテック<3565>，ポールＨＤ<3657>，アピリッツ<4174>，ビジョナル<4194>，Ｍマート<4380>，ラクスル<4384>，クラシコ<442A>，サンバイオ<4592>，ＢＲＡＮＵ<460A>，ＡＣＣＥＳＳ<4813>，セルソース<4880>，トリプラ<5136>，テクノロジー<5248>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，笑美面<9237>，アインＨＤ<9627>，きんえい<9636>，丹青社<9743>ほか



○３月１８日



※海外企業決算発表：騰訊控股（テンセント），マイクロン・テクノロジー



○３月１９日



決算発表：ファマライズ<2796>，サツドラＨＤ<3544>



出所：MINKABU PRESS