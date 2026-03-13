佐久間大介（Snow Man）が主演を務める映画『スペシャルズ』が3月6日に公開された。佐久間が『スペシャルズ』撮影中のオフショットを自身のInstagramに公開し続けている。

（関連：【写真】Snow Man 佐久間大介、ガンアクションの撮影裏側公開 「銃の構え方かっこよすぎ」「背中に惚れそう」）

これまでスリッパを履いた戦闘シーン、スペシャルズ参上、スペシャルな休憩とオフショットを上げてきた佐久間は、4つ目のオフショット投稿としてガンアクションのリハーサルと本番の様子を公開。

佐久間は、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じており、銃の撃ち方の指導を受ける姿や、ホルスターベストを着用する佐久間を撮影する共演者の中本悠太（NCT）の姿も収められている。

この投稿にファンからは、「銃の構え方かっこよすぎませんか？」「シルバーの髪色めっっっちゃ好み」「相当練習したんだろうな」「背中に惚れそうです」「腕の筋かっこよすぎる」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）