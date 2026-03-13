台湾映画興収、2カ月余りで昨年通年上回る 歴代1位の「陽光女子合唱団」がけん引
（台北中央社）台湾映画が今年に入り、興行収入を大きく伸ばしている。文化部（文化省）によれば、今年に入ってからの台湾映画の興収は3月9日までに9億7100万台湾元（約48億5000万円）に達し、昨年1年間の興収を超えた。台湾映画として歴代1位を記録した「陽光女子合唱団」が大きくけん引した他、複数作品のヒットも寄与した。
昨年1年間の台湾映画の興収は9億4600万元（約47億2000万円）だった。今年の興収は今月5日時点でこれに追いついた。13日現在では、昨年末公開の「陽光女子合唱団」が7億元（約35億円）を超えた他、春節（旧正月）連休に合わせて先月中旬に公開された「ダブル・ハピネス」（雙囍）が6000万元（約3億円）、「功夫」が4500万元（約2億2500万円）を突破し、ヒットを記録している。
国家映画・視聴文化センターの全国映画興収統計によると、直近5年では興収1億元（約5億円）を超える台湾映画は年間1〜3本程度だった。李遠（りえん）文化部長（文化相）は報道資料を通じ、昨年下半期からこれまでにはすでに5本が1億元超えを達成しているとした上で、今年第1四半期（1〜3月）の総興行収入で台湾映画のシェアは58.14％に上り、前年同期の4.26％から大きく伸びたと説明。この成績は偶然ではなく、映画業界が新たなジャンルや技術に大胆に挑戦したことで、幅広い年齢層の観客を取り込み、台湾映画市場に構造的変化をもたらしたためだとたたえた。
また、文化部として、台湾映画の支援策を引き続き進めるとともに、十分な資源を提供し、「産業にとって最も強固な後ろ盾になる」と意欲を示した。
（趙静瑜／編集：名切千絵）
