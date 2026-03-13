シルバーライフ <9262> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.2％増の6.7億円に拡大し、従来予想の5.2億円を上回って着地。

通期計画の11.7億円に対する進捗率は57.5％となり、5年平均の58.6％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の経常利益は前年同期比0.2％減の4.9億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の経常利益は前年同期比41.0％増の4.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.5％→9.5％に改善した。



