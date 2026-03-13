総合商研 <7850> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比11.5％減の10.1億円に減り、通期計画の4.3億円に対する進捗率が232.2％とすでに上回ったが、前年同期の264.7％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常損益は5.7億円の赤字(前年同期は7.1億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比16.8％減の8.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.2％→14.1％に低下した。



株探ニュース

