山王 <3441> [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比74.7％増の10.1億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の4.9億円→14.5億円(前期は8億円)に3.0倍上方修正し、一転して79.9％増益を見込み、一気に19期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比93.4％増の4.3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の5.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.9％→15.5％に急改善した。



