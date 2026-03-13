フロンティアインターナショナル <7050> [東証Ｇ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の19.2億円に急拡大し、通期計画の18.2億円に対する進捗率が105.7％とすでに上回り、さらに5年平均の78.0％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同期は4.9億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の7.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→9.4％に改善した。



株探ニュース

