卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は13日、男子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）は同29位の宇田幸矢（協和キリン）と対戦する。

今大会での上位進出に期待がかかる中、ベスト8をかけた注目の日本人対決が実現する。

■張本智は因縁の相手に勝利

今回のチャンピオンズで張本智は1回戦でアントン・シェルベリ（スウェーデン）と対戦。2024年のパリ五輪男子団体準決勝で敗れていた相手をフルゲームで下し、自身3連勝を飾った。一方の宇田は、世界ランキング32位のオマール・アサール（エジプト）相手に3－1で勝利を飾り、2回戦へ駒を進めた。

迎える2回戦では、張本智と宇田による日本人対決が実現。張本智は2018、24年の全日本選手権シングルスを制し、宇田は20年の全日本覇者である。ともに全日本制覇の実績を持つ実力者同士の戦いとなる。

過去の国際大会における戦績は張本智の4勝。直近では昨年の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」1回戦で対戦し、張本智がフルゲームを制している。過去対戦では日本のエースが上回る中、宇田が持ち味のパワーで立ち上がりから主導権を握れるかがカギを握る。

なお、この試合の勝者は準々決勝で世界ランキング7位の林繇儒（台湾）と対戦予定。優勝争いに絡む可能性もあり、今後の勝ち上がりも注目を集めてくる。

重慶でのチャンピオンズで実現する日本人対決を制するのは張本智か、宇田か。注目の一戦が幕を開ける。