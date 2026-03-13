声優の池田昌子さんが脳出血で亡くなったことが分かりました。87歳でした。

所属事務所の公式サイトは「当組合所属俳優 池田 昌子 儀」「令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87」と訃報を伝えました。









池田さんは、1978年に放送が開始されたテレビアニメシリーズ「銀河鉄道999」で、主人公の少年・星野鉄郎を宇宙の旅に導く美女・メーテルの声を務め、ミステリアスな雰囲気で一世を風靡しました。

他にも「火の鳥」の火の鳥役・「エースをねらえ！」の竜崎麗香役・「宇宙兄弟」の金子シャロン役など、尊敬や思慕を集める役柄を多く演じていました。

また、洋画の吹替でも活躍。オードリー・ヘプバーンの声を映画「ローマの休日」「マイフェアレディ」「オールウェイズ」「ティファニーで朝食を」などで、メリル・ストリープの声を映画「クレイマークレイマー」「愛と悲しみの果て」などで務めるなど、他にも多くの海外俳優の声の吹替を務めていました。

公式サイトでは「通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」合わせて「なお、親族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と伝えています。

