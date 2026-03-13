■プロ野球 ロッテ 3ー2 西武 オープン戦 （13日、ZOZOマリンスタジアム）

ロッテは開幕カードの相手、西武に逆転勝利を収め、オープン戦2勝目を挙げた。試合は2点を追う5回、藤原恭大（25）のタイムリーで1点を返すと、7回にはまたも藤原が適時二塁打を放つなど2得点を奪い勝ち越しに成功。終盤リリーフ陣が1点のリードを守り切り、連敗は4でストップとなった。

先発は昨秋ドラフト2位ルーキーの毛利海大（22）。立ち上がりは2死走者無しから3番・西川愛也（26）にセカンドへの内野安打を許すも、4番・渡部聖弥（23）を右飛に打ち取り無失点に抑えた。

2回は三者凡退に抑えた毛利だが3回、1死から9番・滝澤夏央（22）に四球を与えると桑原将志（32）にライトへの適時二塁打を浴び先制を許した。さらに4回には先頭の渡部に1ストライクからの2球目、ストレートを左中間への本塁打とされ2点目を失った。

毛利は4回67球を投げ、被安打3、奪三振2、四球1、失点2で降板。5回から2人目・大聖（24）がマウンドに上がり、走者を背負いながらも無失点に抑えた。

ロッテ打線は西武の先発・武内夏暉（24）に対し4回まで走者を出すも得点できず。すると5回裏、西武の2人目・篠原響（19）に対し、1走者無しから7番・藤岡裕大（32）がサードを守る渡部の悪送球により出塁。続く松川虎生（22）が右安打、小川龍成（27）が四球で繋ぎ、満塁のチャンスを作った。

迎えた1番・藤原はセンターへの適時打を放ち、1点を返した。追加点の好機は続いていたが2番・ソト（37）は併殺に倒れ同点に追いつくことはできなかった。

6回は3人目・益田直也（36）、7回は4人目・澤田圭佑（31）が登板し無失点に抑えた。追いつきたい打線は7回裏、西武の4人目・青山美夏人（25）に対し、先頭の郄部瑛斗（28）が四球で出塁。郄部は盗塁、藤岡の送りバントで三塁へ進塁した。得点のチャンスを迎えると続く8番・佐藤都志也（28）の打球をファーストを守る、長谷川信哉（23）が野選。その間に郄部が本塁へ帰り同点に追いついた。

さらに2死二塁から1番・藤原がこの日4安打目となる左中間に適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。1点のリードに変わったロッテは8回を高野脩汰（27）、9回を横山陸人（24）が無失点に抑え勝利した。