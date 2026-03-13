Å¥¿ì»à¡¢44ºÐÃË¤ËÄ¨Ìò14Ç¯¡¡½÷À¤Ë¥Æ¥¡¼¥é32ÇÕ°û¤Þ¤»
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç2023Ç¯¡¢½÷À¤Ë¥Æ¥¡¼¥é32ÇÕ¤ò°û¤Þ¤»¤ÆÅ¥¿ì¤µ¤»À¸ò¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½à¶¯À©À¸òÃ×»à¤È¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅªÎ¬¼è¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÈÄÃ«Çî´õÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¡Êéâ¸¶°ÕºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï13Æü¡¢Ä¨Ìò14Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò16Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ðÊú¤Î¤¿¤á¤À¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯5·î7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ç¥Æ¥¡¼¥é32ÇÕ¤ò½÷À¡Ê25¡Ë¤Ë°û¤Þ¤»¤ÆÅ¥¿ì¤µ¤»¡¢¶èÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤ÇÀ¸ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÃÇÇ°¡£6·î21Æü¡¢µÞÀ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Ë¤è¤ëÄã»ÀÁÇÇ¾¾É¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¡£