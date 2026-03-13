ÉÊÀîÍ´¡¡Á´À¹´ü¥ì¥®¥å¥é¡¼12ËÜ¤«¤é°ìÅ¾¡Ö0ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¸¶°øÊ¬ÀÏ¡¡¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤¤¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉÊÀî¤Î»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤··Ý¿Í¡×¤ò¼Â»Ü¡£Á´À¹´ü¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼12ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö2012Ç¯¤Ë0ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£6Ç¯¸å¤Î18Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤Þ¤¿1¸Ä¤Ç¤¤¿¡£25Ç¯¤Ë¤Þ¤¿0ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö30Âå¤Ç·ù¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¿®Íê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Îº¢¤Ë¥¤¥¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡£¸º¤Ã¤Æ¤ë»þ¤âÂÖÅÙ°¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ê¡×¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ËÆþ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÌµ¸À¤ÇÆþ¤ë¤È¤«¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤ÏÁêÊý¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È´¶¼Õ¡¢Âç»ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£