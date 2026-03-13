【マイアミ（米フロリダ州）＝大背戸将】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で、１４日（日本時間１５日）に準々決勝を迎える日本代表「侍ジャパン」。

米大リーガーの活躍が目立つ中、限られた出番で存在感を放っているのが初出場の佐藤輝明選手（阪神タイガース）だ。１３日が２７歳の誕生日のスラッガーは、大リーグへの思いを原動力に成長を遂げてきた。

佐藤選手は小学１年から野球を始め、米マリナーズなどで活躍したイチローさん（５２）に憧れた。低学年の頃は「ＩＣＨＩＲＯ５１」の文字が入る木製バットで練習し、右手でバットをまっすぐ立てるルーチンもまねていた。２００９年のＷＢＣ決勝で、不振が続いていたイチローさんが決勝打を放つ姿は、テレビで見て熱狂した。

登校前に大リーグ中継を見るのが日課となった。近大から２１年にドラフト１位で阪神に入ると、入団記者会見で「イチロー選手のように、日本を代表する選手になる」と宣言した。１年目は粗さも目立ったが、オフに米国の動作解析施設を訪れるなど最新の知見を積極的に取り入れ、着実にステップアップ。そして昨季、本塁打と打点のリーグ２冠に輝き、最優秀選手（ＭＶＰ）も獲得した。

１次ラウンドは４戦中３試合で代打から出場。８日の豪州戦の八回に初安打となる適時二塁打を代打で放つと、先発出場した１０日のチェコ戦でも二塁打を記録した。

イチローさんがオリックスから渡米した年齢を迎えた佐藤選手は、「子どもの頃の自分が今の自分を見たら何と言うか」と問われ、こう答えた。「小さい頃はイチローさんをずっと見て、メジャーリーグが好きだった。『そこに早く行けよ』と言うんじゃないですかね」。まずはＷＢＣで、世界一に導く豪打を見せる。