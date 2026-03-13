Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月13日は、最大100W / 5AのPD急速充電と4段階の長さ調整ができるUGREEN（ユーグリーン）の「100W 巻き取り式 USB-C & USB-C ケーブル」が、お得に登場しています。

UGREEN 【100cm巻き取り式】PD 100W/5A USB-C ケーブル 4階段調整可能（36/60/82/100cm） 軽さ ミニ型 「持ち運び用 部屋収納」 両引き メタル風仕上げ PPS対応 E-Marker iphone17/16/15/シリーズ、スマホ・パソコン・タップレットなどType-C適合 (ホワイト) 1,367円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

100W急速充電に対応！ 長さ調整できるUGREENの巻き取り式USB-Cケーブルが31％オフ！

UGREENの「100W 巻き取り式 USB-C & USB-C ケーブル」は、最大100W / 5AのPD急速充電と4段階の長さ調整ができる巻き取り式に対応した、便利なUSB-Cケーブル。現在、Amazonでは31％オフで購入可能です。

スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応し、デスク周りや外出先のケーブルをシンプルに管理できますよ。

巻き取り式ながら、最大100W / 5AのPD急速充電に対応。スマートフォンはもちろん、MacBookやタブレットなどの高出力デバイスにも対応し、充電環境を1本にまとめられます。

PD3.0対応にプラスして、E-Markerスマートチップを搭載。接続機器の状態を検知して最適な電力制御を行うため、安全性と安定性を確保しています。充電ケーブルを複数持ち歩く必要がなく、出張や外出時にも便利です。

4段階の長さ調整が可能。巻き取り式でデスク周りをすっきり整理

両引き巻き取り式も使いやすいポイント。ケーブルを軽く引くと長さが固定され、もう一度引くとスムーズに収納できる仕組みです。

長さは4段階（36cm / 60cm / 82cm / 100cm）で調整でき、デスク作業からモバイル利用まで、状況に合わせて最適な長さに変更可能に。

ケーブル部分には高耐久素材を採用し、コネクタ部には強化処理を実施。毎日、引き出しと収納を繰り返しても性能を維持できる耐久性を備えています。

ケースにケーブルを収納できるため、バッグの中で絡まることもありませんよ。

なお、上記の表示価格は2026年3月13日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

