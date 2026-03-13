ドラ3・山城がソフトバンク戦で5回無失点

巨人のドラフト3位ルーキー、山城京平投手（亜大）が12日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンクとのオープン戦に先発し、5回3安打無失点と好投した。巧みな投球でアピールし、ファンも新星に期待を寄せている。

オープン戦2試合目の登板で初先発となった22歳左腕は、任された5イニングで先頭打者の出塁を許さない安定した投球。四球はわずかに「1」で、5個のゴロアウト、4三振を奪う内容だった。

沖縄出身の山城は興南高から亜大に進み、4年春には最優秀防御率を獲得し、大学日本代表にも選出された。ここまで練習試合を含めた実戦では3試合で10回2/3を無失点と結果を残しており、ドラフト1位の竹丸、山崎、田中将、ハワード、井上、赤星らとの開幕ローテ争いにも十分に食い込んでいる。

SNS上にはドラ3左腕に対し絶賛のコメントが続々。「神やんけ」「非常に楽しみ」「すごいね」「フォームがダイヤのAの沢村くんみたい」「これは見逃せない」「お見事でした」「ローテ大激戦」「期待できる」「巨人の救世主」「新人王を争って」「実質ドラ1が2人取れたようなもん」「完璧すぎる」「ローテきたでしょ」などと反応が寄せられていた。（Full-Count編集部）