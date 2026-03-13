九州地方発のご当地アイドルグループ「LinQ」の元メンバーで、歌手の天野なつさんが2026年3月12日、Xで洗面所に閉じ込められ、救助隊に助けられたことを報告した。

「誰かが通報してくれるのを裸で23時間待ち続けて...」

「LinQ」の2代目リーダーを務めていた天野さんは、18年にグループを卒業後、歌手・舞台女優・ラジオパーソナリティなどとして活動している。

12日のX投稿では、「一昨日のお昼シャワーを浴びて出ようとしたら、洗面所のドアが壊れて閉じ込められてしまいました」とトラブルがあったことを告白。「お風呂場の暖房と水道水で凌いで、誰かが通報してくれるのを裸で23時間待ち続けて、救助隊の方々が助けてくださいました」という。

そんな災難にあい、「一人暮らしは特にトイレもお風呂もスマホを肌身離さず持つべきだと痛感しました」と振り返る。

これに、「LinQ」の元メンバー・深瀬智聖さんは「怖かったね 無事でよかった！」とリプライすると、「ちせいさん 本当に本当に怖かった ありがとうございます」と返信している。

「会う約束をしてた」ことで無事救助

続く投稿では、「頑張ってもドア全然壊れないし、本当に怖くて寝られませんでした」と明かし、「体力がなくならないように冷静に待つことにしたけど、助けが来た瞬間はぶわーって涙が出てしまいました」と振り返った。

23時間で救助に至った理由としては、「会う約束をしてた桃ちゃんが心配して、柏原さんやマネージャーと連絡とってくれました」と説明。「救助隊の方々もとても優しかった」とした。

ちなみに、「手が少し痺れてふらふらしたけど、数値は全部問題なかったです」と体調面でも問題がなかったことを明かした一方、「ストレスでネイルは全部剥がしてしまった」という。

助けが来たあとは「病院に行くか聞かれましたが、ご飯が食べたいですって言って近くのファミレスに連れて行ってもらいました。沢山食べて寝たら復活しました！」と無事の復活をアピール。「3/21のライブも元気な姿でみなさんに会えます！」としている。

この投稿には、「とにかくご無事で良かったです！」「確かに、1人暮らしでそういうケ-スもあると思ったら、トイレ行くにしても携帯持ち歩こうかなと思いますね」といった声が寄せられている。