飼い主さんが作った即席コタツに、大興奮の猫ちゃんたちが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は5万3000回を超え「即席こたつ、とても良いですね」「イチャコラしてて可愛いですね」「思わず笑顔になります」といったコメントが集まっています。

【動画：猫と犬にコタツを手作りしてあげた結果→大はしゃぎして…『ずっと見ていたくなる光景』】

即席コタツがお気に入りに

YouTubeアカウント「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、コタツを楽しんだ猫ちゃんとワンちゃん。

飼い主さんは、猫の「レモン」ちゃんと犬の「ポテチ」ちゃんのために、即席の「コタツ」を用意したそうです。テーブルの上に毛布をかけて、板を乗せた手作りのコタツです。これを見たレモンちゃんは、早速新しい遊び場としてチェックを開始したといいます。

猫ちゃんがハンターに！

猫は狭くて暗い場所が落ち着くため、レモンちゃんは中に入って大満喫。ただ、飼い主さんがコタツの中に足を入れようとすると、狩猟本能が刺激されるのか、激しい「足狩り」が始まってしまったのだとか。

その間、ポテチちゃんはレモンちゃんが出てくるまで、いい子に順番待ちをしていたそうです。

ところが、レモンちゃんがまたコタツに戻ってきてしまい、一触即発の雰囲気に…！そこで飼い主さんは、お互いが近づきすぎないよう足でガードし、見事なフォローを見せたといいます。

ふたりのコタツ時間

猫にとってコタツはやはり最高の場所のようで、レモンちゃんはずっとテンションが高かったそうです。人間なら「コタツにみかん」ですが、レモンちゃんたちは「コタツに猫草」を楽しんだのだとか。その後ポテチちゃんはお散歩へ。

いつもなら窓から「ニャルソック（監視）」をしているレモンちゃんですが、この日はコタツの中でまったり。即席コタツに大満足のレモンちゃんでした。

動画には「相変わらず仲良し毛玉ちゃん！おこたにルンルンな姿があまりにも可愛すぎる」「コタツにテンション上げ上げですね」「ウキウキワクワクが伝わってくる」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」では、レモンちゃんとポテチちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。