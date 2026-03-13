横浜ＦＭの大島秀夫監督が１３日、古巣とのＪ１の舞台での初対戦で必勝を期した。

神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節・千葉戦（１４日・日産スタジアム）に向けて冒頭のみを公開して全体練習。前節のＦＣ東京戦の敗戦で１勝４敗となり、最下位に転落。今節はＪ１の舞台では２００９年以来、１７年ぶりの千葉との９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決となる。

現役時代の１１年に在籍していた指揮官にとっては古巣との初対戦にもなる。千葉の１７年ぶりのＪ１昇格には「僕も半年間だけでしたけど、Ｊ１に上がることを目指して加入させてもらったので、Ｊ１に上がった時は本当にうれしかったですし、こういう立場で試合ができるというのは本当にいろんな思いはあります」と話した。

しかし、最下位脱出を目指して戦う重要なホームでの一戦でもあり「今、この状況でどうしてもホームで勝ち点３を取らなきゃいけない試合。勝ちたいですし、叩きのめしたいです。勝って弾みをつけたい」と強調。一度もＪ２降格のない名門クラブが、ホームで今季２勝目をつかみ取る。